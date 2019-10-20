دبكة ومشاوي وحمام سباحة.. طرائف المظاهرات اللبنانية

شهدت ساحات التظاهر في المدن اللبنانية بعض اللقطات الطريفة، وثقتها كاميرات المتابعين وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل حمام سباحة وعريسين يحتفلان بزفافهما وسط الاحتجاجات.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمتظاهرين في تجمع حاشد وسط لبنان وهم يهتفون تحت أنغام أغنية شهيرة للفنانين محمد رمضان وسعد المجرد، ولآخرين يرقصون الدبكة اللبنانية.

وتشهد معظم المناطق اللبنانية احتجاجات حاشدة لليوم الرابع على التوالي، تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين اللبنانيين.

المصدر: مواقع تواصل اجتماعي