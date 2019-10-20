 
مباشر

دبكة ومشاوي وحمام سباحة.. طرائف المظاهرات اللبنانية

مجتمع

دبكة ومشاوي وحمام سباحة.. طرائف المظاهرات اللبنانية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkay

شهدت ساحات التظاهر في المدن اللبنانية بعض اللقطات الطريفة، وثقتها كاميرات المتابعين وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل حمام سباحة وعريسين يحتفلان بزفافهما وسط الاحتجاجات.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمتظاهرين في تجمع حاشد وسط لبنان وهم يهتفون تحت أنغام أغنية شهيرة للفنانين محمد رمضان وسعد المجرد، ولآخرين يرقصون الدبكة اللبنانية.

وتشهد معظم المناطق اللبنانية احتجاجات حاشدة لليوم الرابع على التوالي، تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين اللبنانيين.

المصدر: مواقع تواصل اجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حينما رمت فرنسا بالجزائريين إلى نهر في باريس حتى طفت جثتهم على سطحه