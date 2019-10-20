شدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، على أن أنقرة لا تريد رؤية أي مسلح كردي في "المنطقة الآمنة" بعد انقضاء مهلة الـ120 ساعة.

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وقال تشاووش أوغلو في حوار خاص على القناة السابعة التركية، اليوم الأحد، "سنتحدث يوم الثلاثاء مع الجانب الروسي حول خروج وحدات حماية الشعب من منبج وعين العرب والقامشلي"، مضيفا "روسيا تتفهم هواجسنا، ونحن لا نريد أن نرى أي عنصر إرهابي عبر حدودنا"​​​.

وتابع الوزير التركي: "قواتنا ستتواجد في المنطقة الآمنة أثناء عملية انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية، وهي تراقب كل الخطوات المتخذة"، مشددا "وبعد انتهاء مهلة 120 ساعة لا نريد أن يبقى أي عنصر من عناصر وحدات حماية الشعب في المنطقة تحت أي مسمى".

وتابع الوزير: "نريد من روسيا إخراج مسلحي وحدات حماية الشعب من المناطق التي يتواجدون فيها ومواصلة التعاون في هذا الإطار".

المصدر: RT