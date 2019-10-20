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احتجاجات لبنان تتواصل لليوم الرابع على التوالي

أخبار العالم العربي

احتجاجات لبنان تتواصل لليوم الرابع على التوالي
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تتواصل الاحتجاجات الشعبية اليوم الأحد في مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد، وفقا لما أفاد به مراسلنا في بيروت.

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وقال مراسلنا في بيروت إن تظاهرة حاشدة وصلت إلى ساحة رياض الصلح وانضمت إلى المحتجين، كما تجمع عدد كبيرمن المتظاهرين في بلدة دير القمر بمنطقة الشوف بجبل لبنان

وبعد تظاهرات حاشدة أمس السبت، تخلل بعضها أعمال شغب واعتقالات، عاد اللبنانيون اليوم إلى الشارع للتجمع وسط بيروت، حاملين الأعلام اللبنانية رفضا للسياسات الحكومية التقشفية وأملا من الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة تصب في مصلحة المواطن اللبناني.

وأضاف مراسلنا، أن جمعية المصارف أعلنت الاستمرار بغلق أبوابها بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

وعلى وقع الأحداث الحاصلة، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة، في حين نفى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، صحة الأنباء المتداولة حول انسحاب وزراء في حزبه من الحكومة اللبنانية.

هذا وتشهد العاصمة بيروت ومناطق عدة منذ الخميس الماضي حراكا شعبيا، في شكل تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة على المواطنين، في وقت لم يعد بإمكان هؤلاء المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

المصدر: RT

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