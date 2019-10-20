قافلة أمريكية تدخل الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق (فيديو+صور)

قال مصدر لـRT إن قافلة من الشاحنات الفارغة والمصفحات الأمريكية دخلت الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق، لاسترجاع أسلحة ومعدات عسكرية من قواعد أمريكية تم الانسحاب منها.

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وأعلن وزير الدفاع الأمريكي في وقت سابق من اليوم الأحد أنه قد يتم نقل جميع القوات الأمريكية التي تنسحب من شمال سوريا إلى العراق لمواصلة الحملة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويأتي دخول قافلة الشاحنات والمصفحات الأمريكية عقب قرار واشنطن سحب قواتها من شمال شرق سوريا، التي بدأت بسحبها تدريجيا من قواعدها في تلك المناطق تزامنا مع شن تركيا عمليتها العسكرية "نبع السلام" في الـ9 من الشهر الجاري، "لتطهير هذه الأراضي من وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها تركيا منظمات إرهابية.

المصدر: RT