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تركيا تنفي اتهامها بعرقلة خروج مقاتلي "قسد" من رأس العين

أخبار العالم العربي

تركيا تنفي اتهامها بعرقلة خروج مقاتلي
Reuters Umit Bektas
دبابات للجيش التركي على الحدود مع سوريا (أرشيف)
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نفت وزارة الدفاع التركية الاتهامات الموجهة لها من "قوات سوريا الديمقراطية" بعرقلة انسحاب مقاتليها من مدينة رأس العين في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء اليوم السبت: "تتابع القوات العسكرية التركية بدقة عملية انسحاب الإرهابيين من حزب العمال الكردستاني \ وحدات حماية الشعب، من المناطق المحددة في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة، في غضون 120 ساعة. وفي هذا السياق، لم يتم القيام بأي عرقلة، فيما جرت إحالة المعلومات حول الطرق الآمنة للانسحاب إلى العسكريين الأمريكيين".

وأفاد البيان بأن "قافلة تضم 39 سيارة، معظمها تابعة لخدمات الإسعاف، دخلت اليوم إلى رأس العين دون أي مشاكل وغادرتها لاحقا لسحب الجرحى من المدينة"، مشددا على أن "التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة مستمر".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 17 أكتوبر، عقب محادثات بين نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، حيث ينفذ الجيش التركي عملية "نبع السلام"، ينص على وقف كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية للانسحاب من منطقة بعمق 20 ميلا نحو الجنوب.

لكن في وقت سابق من اليوم، اتهم قائد "قوات سوريا الديموقراطية"، مظلوم عبدي، تركيا بمنع انسحاب المقاتلين الأكراد من مدينة رأس العين شمال شرق سوريا، محذرا من تداعيات عدم تطبيق الاتفاق حول وقف إطلاق النار.

المصدر: وكالات

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