قافلة "أميال من الابتسامات" تكشف عن إرسال دفعة جديدة من المساعدات إلى غزة

أعلنت قافلة "أميال من الابتسامات" عن إنهاء التحضيرات في القاهرة لإرسال دفعة جديدة من المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

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وقالت القافلة في بيان لها إنه من المتوقع وصول المساعدات إلى غزة الأسبوع المقبل، وتتضمن 150 ألف زجاجة من دواء "هيبارين" المضاد لتخثر الدم.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن القائمين على القافلة تأكيدهم على ضرورة استمرار العمل الإغاثي لدعم الأهالي في قطاع غزة، خاصة في ظل ما تعانيه وزارة الصحة الفلسطينية من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يؤثر على الخدمات الصحية.

ودعا مسؤولو القافلة الجهات الدولية للضغط على إسرائيل لإجبارها على رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 13 عاما على غزة، ما أوصل القطاع لحالة مأساوية.

وتستهدف القافلة دعم القطاع الصحي في غزة، حيث أدخلت للقطاع في وقت سابق كميات من المحاليل والمستلزمات الطبية والأدوية، والعربات والكراسي المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لعدد من سيارات الإسعاف.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية