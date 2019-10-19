الجيش الإسرائيلي يوقف 7 أشخاص حاولوا التسلل عبر الأردن

كشفت الخارجية الأردنية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 7 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية تسللوا فجر اليوم عبر الحدود الأردنية مع إسرائيل.

ونفى الناطق باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن يكون أي من الموقوفين حاملا للجنسية الأردنية، مؤكدا أن الجهات المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته.

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن "جنوده تمكنوا من توقيف 7 أشخاص حاولوا العبور إلى إسرائيل قادمين من الأردن"، ويتم حاليا استجوابهم من قبل أجهزة الأمن.

المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"