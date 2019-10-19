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مسؤول عسكري يمني ينفي استهداف قافلة المساعدات الإنسانية في الحديدة

أخبار العالم العربي

مسؤول عسكري يمني ينفي استهداف قافلة المساعدات الإنسانية في الحديدة
AFP Essa AHMED
معسكر اليمنيين الذين فروا من الحديدة في 20/10/2018
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نفى مسؤول عسكري يمني استهداف قوات الجيش الحكومي لشحنة مساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، في محافظة الحديدة.

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جاء ذلك في تصريح المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش ردا على ما اعلنه الإعلام الحوثي من أن قوات التحالف العربي، استهدفت شحنة المساعدات التي دخلت مدينة الدريهمي غربي الحديدة، مساء الخميس، ما أدى إلى إتلافها.

وأضاف الدبيش: "لم تستهدف قوات الجيش الحكومية شحنة المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي في الدريهمي"، وتابع: "ما تحدثت عنه وسائل إعلام مليشيات الحوثي كلها محض افتراء وكذب، وتندرج في إطار سياسيات المغالطة التي تنتهجها للتغطية عن أفعالها القبيحة في تجويع الشعب اليمني".

وأوضح أن "طائرات استطلاع تابعة للقوات المشتركة (قوات التحالف والجيش الحكومي)، رصدت نقل مليشيات الحوثي للمواد الغذائية المفترض توزيعها على المواطنين المحاصرين من قبلها، إلى جهات بعيدة عن منازل المواطنين".

وبحسب المصدر ذاته، تحاصر قوات "أنصار الله"عددا من الأسر، يبلغ عدد أفرادها زهاء 85 شخصا، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وسط الدريهمي، وتتخذهم دروعا بشرية للحفاظ على بقائها في بعض المرافق الحكومية.

ووفقا للدبيش، فإن "المساعدات التي وصلت للدريهمي، الخميس، تم الاستيلاء عليها من قبل مليشيات الحوثي، وتسخيرها كما جرت العادة فيما تسميه بالمجهود الحربي".

المصدر: الأناضول

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