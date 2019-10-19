 
مباشر

لأول مرة.. عدسات الصحفيين الروس تدخل قاعدة أمريكية في سوريا

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. عدسات الصحفيين الروس تدخل قاعدة أمريكية في سوريا
Reuters Omar Sanadiki
الشرطة العسكرية الروسية في منبج - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mk5b

زار ممثلو عدد من وسائل الإعلام الروسية لأول مرة قاعدة أخلاها الجيش الأمريكي مؤخرا في محافظة حلب بشمالي سوريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة العسكرية الروسية في سوريا إن عناصر الشرطة والقوات السورية رافقوا المراسلين في رحلتهم، التي سلكت الطريق الواقع في ضواحي قرية "أم ميال" بجنوب غربي منبج.

وأخلت القوات الأمريكية هذه القاعدة قبل أيام بالتزامن مع بدء الجيش التركي عملية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا.

وأنشأ الجيش الأمريكي هذه القاعدة سنة 2017 لدعم "وحدات حماية الشعب" الكردية في معاركها ضد مسلحي تنظيم "داعش".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"يتقاتلان مثل طفلين".. ترامب يتحدث عن الأتراك والأكراد