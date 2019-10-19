لأول مرة.. عدسات الصحفيين الروس تدخل قاعدة أمريكية في سوريا

زار ممثلو عدد من وسائل الإعلام الروسية لأول مرة قاعدة أخلاها الجيش الأمريكي مؤخرا في محافظة حلب بشمالي سوريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة العسكرية الروسية في سوريا إن عناصر الشرطة والقوات السورية رافقوا المراسلين في رحلتهم، التي سلكت الطريق الواقع في ضواحي قرية "أم ميال" بجنوب غربي منبج.

وأخلت القوات الأمريكية هذه القاعدة قبل أيام بالتزامن مع بدء الجيش التركي عملية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا.

وأنشأ الجيش الأمريكي هذه القاعدة سنة 2017 لدعم "وحدات حماية الشعب" الكردية في معاركها ضد مسلحي تنظيم "داعش".

المصدر: نوفوستي