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أردوغان يعول على "اللجنة الدستورية السورية"!

أخبار العالم العربي

أردوغان يعول على
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تكون اللجنة الدستورية السورية، التي ستعقد اجتماعها في 30 أكتوبر الجاري بمدينة جنيف، "ميلادا لمرحلة حل سياسي في سوريا".

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وقال أردوغان في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام أجنبية في إسطنبول يوم أمس الجمعة إلى أنه بمجرد اكتمال أعمال لجنة صياغة الدستور السوري الجديد وضمان وحدة أراضي سوريا، ستنتقل جميع الأراضي إلى سيطرة الحكومة الشرعية المقبلة في هذا البلد".

وأشار أردوغان إلى أنه "جرى تطهير كامل سوريا من إرهابيي "داعش"، إلا أن تنظيم "بي كا كا، ي ب ك"، بات يشكل تهديدا على الأمن القومي لتركيا على طول حدودها مع سوريا".

وأضاف أن بلاده "حيّدت" أكثر من 3 آلاف إرهابيا من تنظيم "داعش" عبر عملية "درع الفرات" في عام 2016.

وأردف أنه "رغم تحذيرات تركيا بشأن تهديدات التنظيم الإرهابي، إلا أن واشنطن لم تتخذ الخطوات اللازمة بهذا الصدد.. ولم يبق أمامنا حل سوى أن نتدبر أمورنا بأنفسنا".

وأوضح: "لجأنا للطرق الدبلوماسية حتى النهاية، ومع ذلك لم نتمكن من منع الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية من دعم بي كا كا ، ي ب ك الإرهابي".

المصدر: وكالات

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