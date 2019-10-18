مقاتلة "ميغ-35" أمام مدخل منتدى يحضره بوتين والسيسي في سوتشي

أعلن رئيس شركة الطائرات المتحدة في روسيا، يوري سليوسار، أن أحدث مقاتلة روسية من طراز "ميغ-35" ستوضع أمام مدخل منتدى "روسيا-إفريقيا"، الذي سيعقد الأسبوع المقبل في سوتشي الروسية.

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وقال سليوسار وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، إنه سيتم وضه نموذج كامل للمقاتلة (MiG-35) أمام المدخل.

وستستضيف مدينة سوتشي الروسية القمة الروسية الإفريقية يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، والتي يشارك في رئاستها رئيسا روسيا ومصر، فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.

وتمت دعوة دول القارة الإفريقية البالغ عددها 54 دولة، وأكدت أكثر من 40 منها مشاركتها في المنتدى.

المصدر: تاس