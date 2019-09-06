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مجلة أمريكية: مصر تخطط للحصول على "ميغ-35" الروسية وإحالة جزء من مقاتلات "إف-16" للتقاعد

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مجلة أمريكية: مصر تخطط للحصول على
Sputnik
ميغ-35 الروسية
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قالت مجلة "militarywatchmagazine"، إنه بعد طلب مصر الحصول على عدد كبير من مقاتلات "ميغ-29" الروسية في عام 2013، يمكنها أن تحصل على مقاتلات من طراز "ميغ-35".

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وأشارت المجلة إلى أن مصر بدأت بالفعل في سحب جزء من أسطول مقاتلات من طراز  F-16، ولديها خطط لتقاعد أسراب طائرات Mirage III و MiG-23 و F-4 وربما طائرات Mirage 2000، ومقاتلات ميغ-35 الروسية هي البديل المثيل.

ونوهت المجلة بأن مصر تفضل دائما الطائرات ذات تكاليف التشغيل والصيانة المنخفضة اللازمة للحفاظ على أسطول كبير، ووجود مزيج مكون من وحدة صغيرة من مقاتلات "سوخوي-35" ومقاتلات "ميغ-35"، سيكون مزيجا مثاليا في المعارك بالإضافة إلى الأداء وسهولة الصيانة.

وأضافت المجلة أنه وفقا للمحللين فإن صفقة "ميغ-29" التي حصلت عليها مصر، قد تكون جزءا مؤقتا حتى تكون مقاتلات ميغ-35 جاهزة للتصدير إلى مصر، ويمكن للطائرة الجديدة أن تشكل الدعامة الأساسية للأسطول المصري.

وأكدت أنه تم تصميم المقاتلة الروسية لتكون قادرة مواجهة F-35  المتواجدة في إسرائيل، ويمكن أن تكون المفتاح لتحويل الأسطول المصري إلى الجيل الجديد.

المصدر: militarywatchmagazine

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