 
مباشر

مصر تصدر تحذيرا لمواطنيها في لبنان

أخبار العالم العربي

مصر تصدر تحذيرا لمواطنيها في لبنان
Reuters
لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mk0z

دعت السفارة المصرية في بيروت جميع رعاياها في لبنان إلى ضرورة الابتعاد عن مناطق التجمعات والتظاهرات، وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم، والالتزام بما يصدر عن السلطات اللبنانية.

إقرأ المزيد
سفارات أجنبية وعربية في بيروت تتخذ إجراءات على وقع الاحتجاجات بلبنان
سفارات أجنبية وعربية في بيروت تتخذ إجراءات على وقع الاحتجاجات بلبنان

وخصصت السفارة في بيان نشرته، اليوم الجمعة، أرقام هواتف متعددة لتمكين المواطنين المصريين من التواصل من خلالها مع السفارة في حال حدوث أي طارئ.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أصدرت عدة سفارات عربية وأجنبية في لبنان، تحذيرات مشابهة لمواطنيها بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد تماما عن مناطق التظاهرات.

وتشهد جميع المناطق اللبنانية تظاهرات حاشدة منذ مساء أمس الخميس، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وجرى قطع طرق رئيسة باستخدام العوائق والإطارات المشتعلة وصناديق القمامة.

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يقول رمضان قديروف عن الإسلام في جمهورية الشيشان الروسية؟