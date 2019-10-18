مصر تصدر تحذيرا لمواطنيها في لبنان

دعت السفارة المصرية في بيروت جميع رعاياها في لبنان إلى ضرورة الابتعاد عن مناطق التجمعات والتظاهرات، وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم، والالتزام بما يصدر عن السلطات اللبنانية.

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وخصصت السفارة في بيان نشرته، اليوم الجمعة، أرقام هواتف متعددة لتمكين المواطنين المصريين من التواصل من خلالها مع السفارة في حال حدوث أي طارئ.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أصدرت عدة سفارات عربية وأجنبية في لبنان، تحذيرات مشابهة لمواطنيها بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد تماما عن مناطق التظاهرات.

وتشهد جميع المناطق اللبنانية تظاهرات حاشدة منذ مساء أمس الخميس، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وجرى قطع طرق رئيسة باستخدام العوائق والإطارات المشتعلة وصناديق القمامة.

المصدر: مصراوي