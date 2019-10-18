وزارة الموارد الطبيعية الروسية تكشف أصل الصقور التي أهداها بوتين في الرياض وأبو ظبي

أكدت وزارة الموارد الطبيعية الروسية أن صقور الصيد التي أهداها الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى الرياض وأبو ظبي، ربيت بمزرعة روسية قرغيزية، ونقلت بطريقة قانونية إلى السعودية.

إقرأ المزيد

وكان بوتين أهدى الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته إلى السعودية صقرا من كامتشاتكا الروسية، كما أهدى صقرا أبيض لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان،.

وفي وقت سابق، سرت شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي بأن الصقور المهداة، أخرجت ونقلت إلى الإمارات بطريقة غير قانونية.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الموارد الطبيعية بهذا الشأن: "هذه الطيور هي أفضل سلالات صقور كامتشاتكا. ولها جوازات سفر وجميع الوثائق الضرورية. وبالفعل شارك الخبراء من مركز كامتشاتكا للصقور في مصير هذه الطيور ورافقوا العملية. ومن المنتظر افتتاح مركز الصقور في كامتشاتكا عام 2021.. أما هذه الصقور فقد ولدت في المزرعة الروسية القرغيزية (موراز) كما ورد في جوازاتها. وجميع الوثائق سُلمت مع الهدايا".

ويعد هذا النوع من صقور الصيد التي أهداها بوتين في الرياض وأبو ظبي، الأكبر من نوعها، وهي مدرجة في الكتاب الأحمر بروسيا، ووفقا للخبراء، يوجد منها في روسيا ما بين 5 آلاف إلى 14 آلفا، وفي كامتشاتكا من ألف إلى ألف وخمسمئة صقر.

المصدر: نوفوستي