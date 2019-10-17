مراسل RT: وزير الاتصالات اللبناني يعلن تراجع الحكومة عن فرض ضرائب على مكالمات واتس آب

أفاد مراسل RT، مساء اليوم الخميس، بأن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، أعلن تراجع الحكومة عن فرض ضرائب على مكالمات واتس آب.

وكان وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، قد قال اليوم، إن الحكومة وافقت على فرض رسم على المكالمات عبر واتس آب وتطبيقات أخرى مماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.

وصرح الجراح بأن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتا في اليوم على الاتصالات من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تستخدمها تطبيقات مثل "واتس آب" المملوك لـ "فيسبوك" والاتصالات عن طريق "فيسبوك" و"فيس تايم".

وأفاد رئيس الوزراء سعد الحريري، بأن هذا الإجراء من المتوقع أن يدر إيرادات للدولة بنحو 200 مليون دولار سنويا، وفقا لبيان أصدره مكتبه الصحفي.

وفي لبنان مزودان اثنان فقط للخدمة تملكهما الدولة، وفيه أيضا واحد من أعلى معدلات أسعار مكالمات المحمول في المنطقة.

وأثارت هذه الضرائب موجة غضب بين اللبنانيين، حيث قالت النائبة المستقلة، بولا يعقوبيان، في تغريدة: "لن يكون هنالك ليرة ضريبة على الواتساب، تراجعوا سريعا قبل البهدلة".

وأضافت: "اسمعوا جيدا، الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره".

لن يكون هنالك ليرة على الواتس اب

تراجعوا سريعا قبل البهدلة

جيبوا عملة من وقف صفقاتكم اللي بتسموها مشاريع

أموال سد بسري يجب وضعها بالكهرباء اللي يتكلف مليارين عجز كل سنة إلخ

اسمعوا منيح الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره#واتساب#لبنان#واتسابياتhttps://t.co/v1UfJbf9s7 — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) 17 октября 2019 г.

جدير بالذكر أن مئات اللبنانيين الغاضبين خرجوا في تظاهرات مساء الخميس بعد إقرار الحكومة ضرائب جديدة، آخرها رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف، وتوجهها لفرض ضرائب أخرى بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي انخفضت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وفرض المصارف عمولة على السحب بالدولار الذي شح في السوق.

وفي وسط بيروت، كما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مناطق أخرى، حمل المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، واتهموا أركان الدولة جميعا بالسرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين، كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها.

المصدر: RT + وكالات