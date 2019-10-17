في أول تعليق منها على الاتفاق الأمريكي التركي على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، اعتبرت دمشق أنه غامض، واصفة رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بأنه "معتد ينشر فكر الإخوان المسلمين".

وقالت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية، بثينة شعبان، في حديث لقناة "الميادين"، مساء الخميس، إن "الاتفاق الأمريكي التركي المعلن غامض"، مضيفة أن "مصطلح منطقة آمنة غير صحيح، فهي ستكون منطقة محتلة".

وأشارت شعبان إلى أن "العالم برمته وقف ضد العدوان التركي على سوريا"، مشددة على أن أردوغان "رجل خطير ومعتد تجب مواجهته".

وأضافت: "أردوغان ينشر فكر الإخوان المسلمين في المنطقة وفي أوروبا. وهو بالنسبة لنا محتل لأرضنا وهو معتد على بلادنا".

واعتبرت مستشارة الرئيس السوري أنه "لولا مساعدة تركيا لما وصل آلاف الإرهابيين إلى سوريا"، مشددة على أن اتفاقية أضنة، المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998، "يمكن أن تحل المشكلة على الحدود إذا كان أردوغان يريد فعلا الحل".

ولفتت إلى أن "دمشق تعتبر أن كل السوريين يجب أن يدافعوا عن بلدهم ضد الغزاة"، فيما أردفت أن الخطوات التي اتخذت في العلاقة مع "قوات سوريا الديمقراطية" هامة وليس مطلوبا حل كل المشاكل دفعة واحدة.

وتابعت: "لا يمكن أن تقبل دمشق بنسخ نموذج كردستان العراق في بلدنا، ومعظم الأخوة الأكراد جزء عزيز من الشعب السوري".

ووجهت شعبان انتقادات إلى مواقف العالم العربي تجاه بلادها، قائلة إن "العدوان على سوريا هو نتاج السياسات العربية الفاشلة".

وأوضحت مستشارة الرئيس السوري: "لا توجد رؤية استراتيجية للسياسة العربية بل ردود أفعال تجاه تركيا بسبب الخلاف معها".

المصدر: الميادين + وكالات