الإدارة الكردية بشمال شرق سوريا تدعو لممر آمن لإجلاء القتلى والجرحى المدنيين المحاصرين في رأس العين

دعت "الإدارة الكردية" في شمال شرقي سوريا، إلى إنشاء ممر آمن لإجلاء القتلى والجرحى المدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "القوات التركية تطوق مدينة رأس العين وتشن عدوانا مكثفا على أحيائها بالمدفعية والطيران".

وتركز القصف التركي على قرى الدردارة، الجهفة، حليوة، حميد، لوذي في ريف رأس العين.

وناشدت مجموعة من الهيئات المدنية في شمال شرقي سوريا، اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية الضغط على أنقرة لوقف هجماتها، والمبادرة سريعا إلى فتح ممر إنساني وبشكل عاجل لنقل المصابين والجرحى والخروج الآمن للمدنيين.

وقالت المنظمات في بيان إن "القوات التركية تحاصر المدينة منذ 3 أيام وتمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها"، مشيرة إلى أن "القوات التركية كثفت غاراتها فجر اليوم، حيث أصبحت مدينة رأس العين تعيش كارثة إنسانية وحياة المئات من المدنيين والجرحى مهددة بالموت".

المصدر: RT+ "رويترز"