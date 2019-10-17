"سانا": القوات التركية تطوق مدينة رأس العين وتشن عدوانا مكثفا على أحيائها

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، بأن القوات التركية تطوق مدينة رأس العين وتشن عدوانا مكثفا على أحيائها بالمدفعية والطيران.

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وقالت الوكالة إن القصف التركي يتركز على قرى الدردارة، الجهفة، حليوة، حميد، لوذي في ريف رأس العين.

وناشدت مجموعة من الهيئات المدنية في شمال شرقي سوريا، اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية الضغط على أنقرة لوقف هجماتها، والمبادرة سريعا إلى فتح ممر إنساني وبشكل عاجل لنقل المصابين والجرحى والخروج الآمن للمدنيين.

وقالت المنظمات في بيان إن القوات التركية تحاصر المدينة منذ 3 أيام وتمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها، مشيرة إلى أن القوات التركية كثفت غاراتها فجر اليوم، حيث أصبحت مدينة رأس العين تعيش كارثة إنسانية وحياة المئات من المدنيين والجرحى مهددة بالموت.

وكانت القوات السورية الحكومية خرجت إلى الحدود مع تركيا، في منطقة سوق الهال، شمالي مدينة عين العرب.وأفادت صحيفة "الوطن" السورية اليوم الخميس أن الجنود السوريين رفعوا العلم السوري فوق نقطة المرور هذه.

وأضافت أن وحدات القوات السورية سترابط أيضا في الساعات القريبة القادمة في المناطق الأخرى على الحدود مع تركيا والعراق، حيث أنها ستشرف على هذه المناطق الحدودية لأول مرة منذ عام 2012.

المصدر: "سانا"