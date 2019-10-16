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الجيش المصري يتدرب على ضرب "أهداف إسرائيلية" بالذخيرة الحية (صورة+فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يتدرب على ضرب
RT
دبابة ميركافا الإسرائيلية
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كشف فيديو للقوات المسلحة المصرية عن قيام الجيش بالتدريب على ضرب أهداف إسرائيلية بالذخيرة الحية، خلال المرحلة الرئيسية لمناورات "رعد 31".

الجيش المصري يتدرب على ضرب دبابة ميركافا
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وظهر خلال الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية هيكل دبابة "ميركافا مارك 4" الإسرائيلية، كما هو موضح في الصورة.

الجيش المصري يتدرب على ضرب دبابة ميركافا الإسرائيلية

وبالتدقيق في الفيديو نجد أن الجنود المصريين قاموا بقصف المنطقة بالكامل باستخدام قاذفات "آر بي جي"، حيث تضمنت التدريبات إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

ويظهر هيكل الدبابة في الثانية 45 من الفيديو المنشور على موقع المتحدث العسكري المصري.

المصدر: RT

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