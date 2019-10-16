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البيشمركة: العراق لن يحفظ أمن المناطق المتنازع عليها بمعزل عنا

أخبار العالم العربي

البيشمركة: العراق لن يحفظ أمن المناطق المتنازع عليها بمعزل عنا
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قال قائد وحدات 80 في قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق نجات علي، إن الجيش العراقي لن يستطيع حفظ أمن المناطق المتنازع عليها دون التعاون مع البيشمركة.

وعبر في كلمة له بمناسبة تخرج 800 عنصر من وحدات 80 في قوات البيشمركة من دورة تدريب في أربيل، عن أمله بـ"التوصل إلى اتفاق مع الجيش العراقي يفضي إلى إعادة الانتشار المشترك مرة أخرى في المناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وقال: "الحقائق أثبتت على أرض الواقع أن الجيش العراقي بدون بيشمركة كوردستان لا يستطيع حفظ الأمن في تلك المناطق".

وأضاف: أن "الأحداث أثبتت أن تنظيم داعش والتنظيمات المماثلة له لا تشكل خطرا على إقليم كردستان والمنطقة فقط، بل على العالم بأسره".

وتابع: "نحن بحاجة إلى استمرار التنسيق المشترك مع قوات التحالف الدولي، وعلى التحالف مواصلة دعم ومساندة وتدريب قوات البيشمركة".

 

المصدر: RT

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