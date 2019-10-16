ذكر مسؤول في حزب البعث بالرقة السورية أن القوات الحكومية باتت جاهزة للدخول إلى المدينة، مشيرا إلى أن ذلك قد يحصل في أي لحظة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن أمين فرع الرقة لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد الإله الهادي قوله، إن خريطة انتشار الجيش في الوقت الحالي في منطقة عين عيسى، "تمهد في الأساس لدحر العدوان التركي".

ولفت الهادي إلى الحشود البشرية العارمة التي خرجت لاستقبال الجيش قبل وصوله، مشددا على أن "محافظة الرقة لم تكن يوما إلا مع الدولة وخياراتها".

رفع العلم السوري على دوار الساعة وسط مدينة الرقة واحتفالات الأهالي بدخول الجيش السوري 14 اكتوبر 2019 pic.twitter.com/6rDzJZVmIr — 🇦🇹🇪🇬 ﮼ابوعمر (@sherifsarhan72) October 15, 2019

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وبعد الاتفاق بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية"، التي كانت تسيطر على مناطق شمال شرق البلاد، بدأ الجيش السوري الانتشار في تلك المناطق للتصدي لعملية نبع السلام التركية.

ودخل الجيش أمس الثلاثاء مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف الرقة، إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة واقترب لـ6 كم من الحدود مع تركيا.

المصدر: "الوطن"