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أردوغان: القصف الذي أودى بحياة جندي تركي جاء من قبل الحكومة السورية

أخبار العالم العربي

أردوغان: القصف الذي أودى بحياة جندي تركي جاء من قبل الحكومة السورية
AFP Zein Al RIFAI
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القصف من جهة مدينة منبج السورية، الذي أودى بحياة جندي تركي جاء من قبل الجيش السوري.

وقال أردوغان للصحفيين بعد زيارته لأذربيجان، اليوم الثلاثاء، تعليقا على مقتل الجندي، إن "ذلك نتيجة قصف مدفعية النظام (السوري). وكان هناك قصف مكثف ردا على ذلك. وجعلنا النظام يدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك".

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يذكر أن جنديا تركيا قتل وأصيب 8 آخرون بجروح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جراء القصف المدفعي على القوات التركية، الذي جاء من جهة مدينة منبج بشمال سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن "تحييد" 611 من عناصر الوحدات الكردية منذ بدء عملية "نبع السلام" بشمال سوريا.

المصدر: رويترز

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