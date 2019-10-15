قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في فلسطين حسين الشيخ، إن محمود عباس هو مرشح الحركة الوحيد للرئاسة.

وأضاف الشيخ تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "‏بعد انتهاء لجنة الانتخابات من مشاوراتها سيحدد السيد الرئيس موعد الانتخابات التشريعية ومن ثم بعد ذلك موعد الانتخابات الرئاسية".

بعد انتهاء لجنة الانتخابات من مشاوراتها سيحدد السيد الرئيس موعد الانتخابات التشريعية ومن ثم بعد ذلك موعد الانتخابات الرئاسية وتؤكد حركة فتح ان مرشحها الوحيد للرئاسة السيد الرئيس محمود عباس "ابو مازن" مرشح الإجماع الفتحاوي وكل احرار وشرفاء شعبنا الفلسطيني العظيم. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) October 15, 2019

وأضاف الشيخ: "السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مرشح الإجماع الفتحاوي وكل أحرار وشرفاء شعبنا الفلسطيني العظيم".

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وقد أكد الرئيس الفلسطيني في مطلع شهر أكتوبر الجاري، عزمه إجراء الانتخابات العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، على الرغم من التطورات على الأرض.

ودعا عباس، للاتفاق على تشكيل لجنتين من تنفيذية "منظمة التحرير الفلسطينية" وأخرى من مركزية حركة "فتح" تجتمعان لمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية، سواء مع لجنة الانتخابات والجهات الأخرى مثل حركة "حماس"، وكذلك مع الجهات الأخرى، ومع الجهات الإسرائيلية نظرا لوجود "بعض المواقف الاعتراضية الإسرائيلية حول الانتخابات".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "نحن مصرون على أن تجري الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس".

المصدر: RT + وكالات