صرح قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، بأن إعلان سيف الإسلام القذافي، النجل الأكبر للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، أمر لا يعنيه، فيما أشار إلى غياب أي عداوة بينهما.

وقال حفتر، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية نشر اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول موقفه من نية القذافي الترشح للانتخابات ومكان وجوده حاليا: "لا علم لي بذلك. هو مواطن ليبي، إذا توفرت لديه الشروط القانونية فمن الطبيعي أن يكون ذلك من حقه، وأنا لا أضع نفسي في موقع المشجع أو المعارض لأي شخص يرى في نفسه الأهلية والكفاءة ويتقدم للترشح".

وتابع حفتر: "هذا شأن لا يعنيني من قريب أو بعيد. الليبيون هم أصحاب القرار في انتخاب الرئيس القادم، أما الترشح فهو أمر لا يعني إلا المترشح نفسه. وفي جميع الأحوال فإن الحديث عن الانتخابات الرئاسية الآن ونحن نخوض حرب تحرير شامل سابق لأوانه كما أسلفت".

وأردف قائد "الجيش الوطني الليبي"، متطرقا إلى موضوع القذافي: "أنا لا أعلم أين هو حاليا، ولا يوجد أي تواصل بيننا، وهذا لا يعني بطبيعة الحال وجود أي خلاف أو عداوة. أعداؤنا هم الإرهابيون، وكل من يحمل السلاح في وجه المواطن ويعتدي على حرمات الناس ويستهين بكرامتهم وينهب ثروات الليبيين ويعرض سلامة الوطن للخطر".

وتعليقا على إمكانية ترشحه للاستحقاق الرئاسي، قال حفتر إن "انتهاء العمليات العسكرية لا يعني أن المناخ سيكون مؤاتيا على الفور لإجراء الانتخابات".

وأضاف في هذا السياق: "هناك استحقاقات عديدة لا بد من إنجازها تمهيدا لها وللدستور الدائم. لا يمكن إجراء انتخابات ما لم يتوفر الأمن وتستقر الأمور، ولا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار والسلاح خارج سلطة الدولة والخلايا الإرهابية النائمة منتشرة في البلاد".

وشدد على أن ليبيا "ستكون في حاجة إلى ضبط الأمور أولا، الأمور الأمنية والاقتصادية والاجتماعية"، وصرح: "أما مسألة ترشحي للرئاسة من عدمه فهذا أمر لا يشغل تفكيري حاليا بالمطلق".

المصدر: سبوتنيك