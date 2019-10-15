تركيا تعلن حصيلة جديدة لـ"نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جندي تركي، وإصابة 8 بهجوم صاروخي شنه مقاتلون أكراد من منبج، لافتة إلى أنه تم "تحييد" 15 مقاتلا كرديا.

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وقالت وزارة الدفاع التركية إن "عدد الإرهابيين الذين حيدتهم قواتها في إطار عملية "نبع السلام" ارتفع إلى 595".

وكان التلفزيون السوري قد أفاد اليوم بأن وحدات من الجيش السوري انتشرت في مدينة منبج، فيما نقل مراسل RT في سوريا عن مصدر عسكري سوري قوله إن الجيش أصبح على بعد 10 كم عن الجيش التركي بين بلدتي تل تمر ورأس العين، وقد يحدث اشتباك بين الجيشين في أي لحظة.

من جهتهم، قال مقاتلو الجيش الوطني السوري (الجيش السوري الحر) سابقا الموالون لتركيا، إن معظم القوات التي دخلت منبج اليوم الثلاثاء وقيل إنها حكومية سورية، هي من المقاتلين الأكراد.

وأطلق الجيش التركي الأربعاء الماضي عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لـ"تطهير المنطقة من إرهابيي حزب العمال الكردستاني و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

المصدر: "رويترز"