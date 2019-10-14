باسيل يعلن عن زيارة مرتقبة له إلى دمشق

أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليوم الاثنين أنه سيزور سوريا قريبا، وكشف أن هدف الزيارة إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم.

وقال باسيل، الذي يرأس "التيار الوطني الحر" (حزب رئيس الجمهورية) في كلمة ألقاها في ذكرى 13 تشرين، إنه "يريد أن يذهب إلى سوريا لكي يعود الشعب السوري إلى بلاده، ولأنه يريد للبنان أن يتنفس بسيادته واقتصاده".

وأضاف: "قبل نكبة فلسطين كان للبنان رئتان، والآن أصبح برئة واحدة، حيث أن سوريا هي رئة لبنان الاقتصادية"، وتابع قائلا إن "لبنان خسر الرئة الأولى بسبب إسرائيل، فهل يخسر الرئة الثانية بسبب جنون الحقد أو جنون الرهانات الخاطئة والعبثية، فيختنق وينتهي ككيان؟".

يأتي ذلك، بعدما أشار باسيل، أثناء إلقاء كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب السبت الماضي، إلى أن "الوقت حان لتحقيق مصالحة عربية وإعادة سوريا للجامعة العربية ووقف حمام الدم هناك".

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية تحدثت في وقت سابق، عن إمكانية قيام رئيس الجمهورية ميشال عون بزيارة رسمية إلى سوريا في إطار المسعى اللبناني لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن "فكرة زيارة سوريا باتت ناضجة لدى عون، وقد يعمد إلى إرسال وزير خارجيته موفدا عنه للقاء المسؤولين السوريين".

المصدر: وكالات