بوتين يرد على الأسئلة "المحرجة" بطريقته الخاصة!

يضع الصحفيون أحيانا أصحاب القرار في مواقف محرجة بطرح أسئلة مفاجئة عليهم، إلا أن الرئيس الروسي لا يجد صعوبة في التخلص من حبائل الصحفيين.

ومن بين الأمثلة على ذلك ما ورد في إجابته على سؤال بشأن البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، حيث قال: "يوجد في روسيا مقولة، أعتقد أن المسلمين سوف يفهمونها أيضا، مفادها: لا تخلط بين نعمة الله والبيض المقلي"، مضيفا في التفرقة بين المسألتين تأكيده أن الموضوعين مختلفين "برنامج الصواريخ شيء، والبرنامج النووي شيء آخر. هذا لا يعني أنه ليست هناك حاجة للحديث عن هذا الموضوع، خاصة إذا كان يسبب القلق. بالطبع، هذا ضروري، ولكن لا حاجة إلى دمج واحد مع الآخر، حتى لا يجهض الإنجاز الذي تم تحقيقه في أول مراحله".

ورد الرئيس الروسي على سؤال رجّح أن تكون روسيا على معرفة بالجهة التي تقف وراء الهجوم على أرامكو السعودية بصورة مباشرة قائلا: "تخيل، نحن لا نعرف!".

وتابع: "في اليوم التالي، سألت كلا من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية ووزير الدفاع... "لا، نحن لا نعرف". لن أعلق الآن على مسألة من كان يجب عليه أن يعرف هذا حتى لا أزعج أحدا، لكن ليس لدينا أي معلومات موثوق بها حول هذه المسألة".

وبالطبع تطرقت الأسئلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستفسرت عن منبره المفضل "تويتر"، فكان جواب بوتين التالي: "أنا شخصيا ليس لديّ حساب في "تويتر"، ولا أتابع من يدون هناك. بالطبع، من وقت لآخر، يطلعني الموظفون على بعض من هذه الأمور... فرأي رئيس الولايات المتحدة دائما مهم، وله أهميته دائما بالنسبة للكثيرين، بل للعالم ككل، لكنني شخصيا لا أتابعه".

ومن أطرف ردوده وألمعها رده على سؤال بشأن التأثيرات الإيجابية على العلاقات بين واشنطن وموسكو التي قد تتأتى من انتخاب ترامب لولاية ثانية، حيث قال: "عفوا، أنت تعمل في قناة RT، صحيح؟ بفضل أشخاص مثلكم، سيتم اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات، لأنك افترضت الآن إعادة انتخاب ترامب. سيقولون: ها، هذا عنصر من عناصر التدخل الروسي في الحملة الانتخابية".

المصدر: RT