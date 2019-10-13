قيادي في الإدارة الذاتية الكردية لـRT : اتفاق مع موسكو يقضي بدخول الجيش السوري إلى عين العرب

أكد عصمت شيخ حسن، مسؤول قوات الدفاع في الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا، في حديث لـ RT توصل الإدارة إلى اتفاق مع موسكو يقضي بدخول الجيش السوري إلى المدينة الليلة.

وقال شيخ حسن: "اتفقنا مع الروس والنظام على دخولهم الليلة كوباي (عين العرب)".

وتوقعت الإدارة الكردية أن تنتشر وحدات من الجيش السوري في مدينتي عين العرب ومنبج اللتين تسيطر عليهما "قوات سوريا الديمقراطية" في غضون 48 ساعة.

يتبع..