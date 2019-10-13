مصدر عراقي لـRT: لا يوجد أي تأكيد رسمي لتسليم "قسد" إرهابيين لبغداد

أعلن مصدر في وزارة الدفاع العراقية، أنه "لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن يؤكد استلام العراق إرهابيين من "قوات سوريا الديمقراطية".

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وقال المصدر لـRT: "نؤكد عدم وجود أي شيء رسمي بهذا الخصوص، ولم يفاتح العراق حتى اللحظة في الأمر".

وأضاف: "فاتحتنا قوات سوريا الديمقراطية في نيتها تسليمنا بعض الإرهابيين، إلا أنها نفت وأكدت أنه لا يوجد أي شيء مما أشيع في وسائل الإعلام".

وتابع: "لو كانت هناك صفقة لاستلامهم، لكنا صرحنا وبشكل رسمي".

وأشارت وسائل إعلام دولية إلى تولي القوات الأمريكية المسؤولية عن بضعة عشرات من المسلحين الخطرين المعتقلين لدى القوات الكردية في سوريا، ونقلهم جميعا إلى العراق.

المصدر: RT