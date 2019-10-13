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الجبير ينفي أن تكون الرياض وراء استهداف ناقلة النفط الإيرانية يوم الجمعة

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الجبير ينفي أن تكون الرياض وراء استهداف ناقلة النفط الإيرانية يوم الجمعة
Reuters RR
ناقلة النفط الإيرانية سابيتي
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نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن تكون المملكة وراء استهداف ناقلة نفط مملوكة لإيران في البحر الأحمر يوم الجمعة.

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وفي رده على سؤال حول استهداف السعودية لناقلة النفط الإيرانية، أكد الجبير أن الرياض "لا تنخرط في مثل هذا السلوك".

وقال في تصريحاته للصحفيين بالرياض "هذه ليست الطريقة التي تعمل بها المملكة ولم يكن هذا أسلوبها في السابق"، مضيفا أن "القصة لا تزال غير كاملة"، كما دعا للتريث ومعرفة ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات متسرعة.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بأن الناقلة قُصفت بصواريخ يوم الجمعة، لكنه نفى تقارير عن انطلاقها من السعودية.

المصدر: "رويترز"

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