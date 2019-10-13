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روحاني: جمعنا أدلة تكشف مهاجمي ناقلتنا قبالة جدة

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روحاني: جمعنا أدلة تكشف مهاجمي ناقلتنا قبالة جدة
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صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن طهران توصلت إلى أدلة تكشف منفذي الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر يوم الجمعة.

وقال روحاني في أعقاب محادثات عقدها اليوم الأحد في طهران مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إنه عرض تلك الأدلة على ضيفه الباكستاني، مضيفا أن التحقيقات ستستمر حتى التوصل إلى النتائج النهائية وفضح المنفذين الأساسيين للهجوم.

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وأعلنت طهران في وقت سابق أن ناقلة النفط الإيرانية Sabiti تعرضت لهجوم بصاروخين في البحر الأحمر قبالة سواحل جدة.

وقالت الخارجية الإيرانية إن الهجوم نفذ "من منطقة قريبة" من خط عبور الناقلة دون اتهام أي جهة بالوقوف وراءه، في حين نفت شركة ناقلات النفط الإيرانية تقارير إعلامية نقلت عنها أن الصاروخين أطلقا من السعودية.

المصدر: RT

 

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