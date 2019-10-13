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وصول الجيش التركي إلى طريق الحسكة حلب الدولي

أخبار العالم العربي

وصول الجيش التركي إلى طريق الحسكة حلب الدولي
KHALIL ASHAWI
قوات تركية في منطقة الحدود السورية التركية (صورة أرشيفية)
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أفاد مراسلنا بأن الجيش التركي وصل إلى طريق الحسكة - حلب الدولي، مضيفا أن أكثر من 20 دبابة ومصفحة تركية تتمركز في محطة المبروكة على الطريق الدولي.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت الفصائل الموالية لتركيا أمس السبت السيطرة على جزء من الطريق الدولي المذكور، وقطع طرق الإمداد على "قوات سوريا الديمقراطية".

ونفت "قسد" صحة هذا الإعلان، مشيرة إلى أن وحدات من قواتها تحركت على الفور وتصدت للهجوم ولاحقت المعتدين حتى تم إبعادهم عن الطريق، وأكدت أن "الطريق مفتوح ومؤمن، وهو بالكامل تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية".

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وخلال سيطرتهم القصيرة على جزء من الطريق، استهدف مسلحو "نبع السلام" سيارات وركابها هناك، كما نفذوا إعدامات ميدانية بحق أفراد من الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا، وبينهم الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، حسب مصادر كردية.

المصدر: RT

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