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تداول فيديو لفصائل معارضة سورية موالية لتركيا تعدم ميدانيا أشخاصا من الإدارة الذاتية الكردية

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تداول فيديو لفصائل معارضة سورية موالية لتركيا تعدم ميدانيا أشخاصا من الإدارة الذاتية الكردية
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تداول "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، قال إنها لفصائل سورية معارضة، تنفذ إعدامات ميدانية بحق أفراد من الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا.

وقال المرصد إن "عناصر من الفصائل الموالية لتركيا أقدموا على تنفيذ عملية إعدام ميداني بحق 6 مواطنين جدد، وذلك بإطلاق النار عليهم من الأسلحة الرشاشة عقب سيطرتهم على الأوتوستراد المؤدي إلى مدينة الحسكة جنوب تل أبيض لوقت قصير قبل أن ينسحبوا منه".

تداول فيديو لفصائل معارضة سورية موالية لتركيا تعدم ميدانيا أشخاصا من الإدارة الذاتية الكردية

وظهر في الفيديوهات عناصر مسلحة تحمل رايات كتب عليها "أحرار الشرقية" يحيطون بأشخاص مقيدة أياديهم، قبل أن يتم إعدامهم بالأسلحة الرشاشة.

وسمع في أحد الفيديوهات أحد المسلحين وهو يطلب أن يتم تصويره وهو يطلق النار من بندقيته تجاه الضحايا.

ونتعذر عن نشر الفيديو لبشاعته

المصدر: RT

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