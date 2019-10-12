دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت تركيا لوقف العمليات العسكرية شمال شرقي سوريا، محذرا من إحداث تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي هناك.

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وقال أبو الغيط في مستهل كلمته أثناء الجلسة الطارئة للجامعة العربية التي عقدت في القاهرة اليوم لمناقشة تداعيات التدخل التركي في سوريا: "هناك مخاوف من تطهير عرقي للكرد في سوريا من جانب تركيا"، مطالبا "تركيا بوقف العمليات العسكرية في سوريا".

كما طالب أبو الغيط، بـ"موقف دولي مسؤول تجاه الهجوم التركي الذي سيخلف وراءه الكثير من الكوارث في المنطقة، ويهدد بعملية تطهير عرقي تستهدف الأكراد وإحلال اللاجئين مكانهم وإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، وظهور تنظيمات إرهابية جديدة، خصوصا أن المناطق التي تستهدفها تركيا في شرق الفرات بها 7 سجون تضم عناصر من تنظيم "داعش".

وحذر أبو الغيط من وجود "12 ألف عنصر من "داعش" محتجزين في شمال سوريا"، وحمل تركيا مسؤولية تبعات ذلك.

وشدد على "وجوب سحب تركيا قواتها المتوغلة هناك" ووصف العملية التركية في سوريا بـ"الاعتداء على الأمن القومي العربي".

وقال: "العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا غزو لأراضي دولة عربية، وعدوان على سيادتها".

وبين أبرز تصريحات الوزراء العرب:

شكري:

تركيا تحتضن كيانات وأفراد ثبتت صلتهم بالإرهاب وتحاول تبرير عدوانها رغم ذلك المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية وقف عدوان تركيا وإجبارها على الانسحاب الفوري من سوريا وقف العدوان التركي شرط لإطلاق مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في سوريا تركيا ستتحمل المسؤولية كاملة عن تفشي الإرهاب وعودة التنظيمات المسلحة في سوريا

الجبير:

ندين العدوان التركي على السيادة السورية وندعو لوقفه فورا

قرقاش:

نرفض كل ما يترتب على الهجوم شمال سوريا ونطالب تركيا بسحب قواتها من هذا البلد التوغل العسكري التركي في سوريا سيسمح للإرهابيين بإعادة ترتيب صفوفهم ندين الاعتداء التركي الذي ينتهك سيادة سوريا ويمثل استغلالا للظروف التي تمر بها

الصفدي:

الأردن يرفض أي عدوان على سوريا ونطالب أنقرة بالوقف الفوري للعملية العسكرية

باسيل:

ألم يحن الوقت لعودة سوريا إلى الجامعة وللمصالحة العربية الوقت حان لتحقيق مصالحة عربية وإعادة سوريا للجامعة ووقف حمام الدم هناك. لا يمكن القبول بأي اعتداء إسرائيلي أو تركي على أي دولة عربية

آل خليفة:

الدفاع عن الشعب السوري واجب علينا ونتطلع لدور مجلس الأمن لصد العدوان التركي

ولد الشيخ:

موريتانيا تتضامن مع الشعب السوري وتدعو لوحدة وسيادة أراضي سوريا

المصدر: RT