أنقرة تذكّر واشنطن بقتلى "تحرير" الرقة والموصل

ذكّر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بأن عمليات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تسببت بمقتل آلاف المدنيين في الرقة السورية، وأكثر منهم في الموصل العراقية.

وكتب قالن على "تويتر": "نذكّر الذين يحذرون تركيا ويدينونها ويهددونها بالعقوبات، بأنه قتل في عمليات التحالف الدولي في الرقة (شمال شرقي سوريا) وفقا للتقديرات المختلفة، بين 1600 و3800 مدني، وفي الموصل العراقية بين 9 آلاف و11 ألف مدني".

Turkey’s fight is against terrorists, not Kurds or civilians.



A reminder to those who attempt to condemn or threaten Turkey:



It is estimated that 1600 to 3800 civilians in Raqqa and 9.000 to 11.000 civilians were killed in Mosul coalition operations.



Accountability? — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 12 октября 2019 г.

وأشار إلى أن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، أفشلت العديد من المؤامرات بالمنطقة في آن واحد.

وشدد على أن العملية التركية، لا تستهدف الأكراد أو المدنيين، بل التنظيمات الإرهابية.

وأضاف: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الماضي، إطلاق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا، بهدف "تطهيره من إرهابيي حزب العمال الكردستاني و"داعش"، ورسم منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

المصدر: "الأناضول"