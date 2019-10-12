RT تدخل مواقع "أرامكو" وتنقل حجم أضرار عدوان الدرونات وأعمال الإصلاح (صور وفيديو)

تسنّى لقناة RT دخول إحدى منشأتي شركة "أرامكو" السعودية اللتين تعرضتا للهجوم في 14 سبتمبر الماضي، ورصدت عدسة مراسلنا جانبا من الضرر الذي تعرضت له مرافق مارد النفط السعودي.

وأظهرت الصور التي نقلتها عدسات مراسلنا حسن نصر أجزاء معدنية متفحمة وأنابيب متضررة، في حين طوق المكان بشريط تحذيري يشير إلى وجود أشغال ترميم.

RT

RT

وتعرضت "أرامكو" لهجمات بطائرات بدون طيار، أدى إلى تضرر منشأتين نفطيتين هما مصفاة بقيق، وحقل هجرة خريص في شرق المملكة.

RT

RT

وأدى الهجوم إلى تقليص مؤقت لإنتاج النفط بأكثر من النصف بواقع 5.7 مليون برميل يوميا من المستوى المعتاد البالغ 9.8 مليون برميل.

RT

وتبنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم، فيما حمّل مسؤولون أمريكيون وخليجيون إيران وزر هذا الاعتداء.

المصدر: RT