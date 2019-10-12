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بومبيو: نعمل مع شركائنا بما يحمي الأكراد في سوريا

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بومبيو: نعمل مع شركائنا بما يحمي الأكراد في سوريا
Reuters /FW1F/Peter Cooney
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده تعمل مع شركائها على صياغة خطوات حماية الأكراد شمال شرقي سوريا، في الوقت الذي تستمر فيه عملية "نبع السلام" التركية في المنطقة.

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وقال بومبيو في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "ننسق مع العديد من الحكومات، وسوف أتحدث مع زملائي الأوروبيين اليوم السبت"، مضيفا أن حماية الأكراد "أمر هام وصائب، والولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق ذلك".

وجاءت تصريحات بومبيو في الوقت الذي تنفذ فيه تركيا منذ الأربعاء عملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام" في الشمال السوري ضد الفصائل الكردية، التي طالما كانت حليفا لواشنطن.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد حذر أمس الجمعة تركيا من العواقب الوخيمة المحتملة لعمليتها العسكرية الجديدة ضد المقاتلين الأكراد داعيا أنقرة إلى وقف الهجوم.

المصدر: وكالات

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