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البنتاغون يحث تركيا على وقف هجومها على شمال سوريا

أخبار العالم العربي

البنتاغون يحث تركيا على وقف هجومها على شمال سوريا
Reuters Christian Hartmann REUTERS
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حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر تركيا من العواقب الوخيمة المحتملة لعمليتها العسكرية الجديدة ضد المقاتلين الأكراد شمال شرق سوريا، داعيا أنقرة إلى وقف الهجوم.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، أن إسبر، في مكالمة هاتفية أجراها أمس الخميس مع نظيره التركي خلوصي آكار، أعرب بوضوح عن معارضة واشنطن لعملية "نبع السلام"، مشيرا إلى أن التدخل التركي في شرق الفرات يهدد التقدم الذي تم إحرازه في الحرب ضد تنظيم "داعش".

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ودعا وزير الدفاع الأمريكي الجانب التركي إلى وقف الهجوم، محذرا من "عواقب وخيمة" قد يجلبها إلى أنقرة، كما أبدى مخاوف البنتاغون من أن العملية التركية قد تشكل خطرا على العسكريين الأمريكيين في سوريا.

ولعبت الوحدات الكردية التي تشكل الهدف الرئيسي للعملية التركية دورا ملموسا في جهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش".

المصدر: أسوشيتد برس

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