تونس.. بدء مناظرة تلفزيونية للمرشحين للرئاسة نبيل القروي وقيس سعيد

في حدث غير مسبوق في تونس، يتنافس مساء الجمعة المرشحان للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، قيس سعيد، ونبيل القروي، وجها لوجه في مناظرة تلفزيونية واعدة لإقناع الناخبين التونسيين.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 17 سبتمبر 2017 عن إحراز المرشح قيس سعيد (مستقل) على 620711 صوتا وهو ما مثل 18.4 % من الأصوات، فيما حاز المرشح نبيل القروي (حزب قلب تونس) على 525517 صوتا ما يمثل 15.58 % من الأصوات.

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وانطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بالدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي يوم 3 أكتوبر، لتنتهي اليوم 11 أكتوبر ويكون غدا السبت الصمت الانتخابي.

ويتوجه التونسيون يوم الأحد 13 أكتوبر، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، علما أن عملية الاقتراع للدور الثاني للرئاسية بالدوائر الانتخابية بالخارج قد انطلقت يوم الجمعة 11 أكتوبر وستتواصل إلى غاية يوم 13 من الشهر ذاته.

إلى ذلك، رفضت المحمكة الادارية في تونس، مطلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الذي تقدم به محامو المرشح نبيل القروي، وفق ما أكده عماد الغابري رئيس وحدة التواصل والإعلام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

جدير بالذكر، أن محكمة التعقيب في تونس قد قررت، يوم الأربعاء، الإفراج عن المرشح الفائز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية عن حزب "قلب تونس"، نبيل القروي.

وتم إيقاف القروي يوم 23 أغسطس 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، علما أن القضاء رفض عدة مرات طلب الإفراج عنه.

المصدر: RT