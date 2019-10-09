تونس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية في الانتخابات البرلمانية

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، مساء اليوم الأربعاء، إن 2 مليون و946 ألف و628 ناخبا صوتوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.

وأضاف نبيل بفون، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد المسجلين في الانتخابات تجاوز 7 مليون ناخب.

وأفاد رئيس الهيئة العليا للانتخابات بأن عدد الأصوات الملغاة بلغ 49 ألف و704 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 26 ألف و403 صوتا.

المصدر: RT