تونس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية في الانتخابات البرلمانية
RT
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قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، مساء اليوم الأربعاء، إن 2 مليون و946 ألف و628 ناخبا صوتوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.
وأضاف نبيل بفون، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد المسجلين في الانتخابات تجاوز 7 مليون ناخب.
وأفاد رئيس الهيئة العليا للانتخابات بأن عدد الأصوات الملغاة بلغ 49 ألف و704 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 26 ألف و403 صوتا.
المصدر: RT
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