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تونس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية في الانتخابات البرلمانية

أخبار العالم العربي

تونس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية في الانتخابات البرلمانية
RT
تونس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية في الانتخابات البرلمانية
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قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، مساء اليوم الأربعاء، إن 2 مليون و946 ألف و628 ناخبا صوتوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد 6 أكتوبر 2019.

وأضاف نبيل بفون، خلال مؤتمر صحفي، أن عدد المسجلين في الانتخابات تجاوز 7 مليون ناخب.

وأفاد رئيس الهيئة العليا للانتخابات بأن عدد الأصوات الملغاة بلغ 49 ألف و704 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 26 ألف و403 صوتا.

المصدر: RT

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