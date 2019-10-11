"قسد": فرار 5 "دواعش" من سجن تعرض لقصف تركي في سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن 5 معتقلين من تنظيم "داعش" فروا من أحد السجون عقب سقوط قذائف من الجانب التركي بجوار السجن في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

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وقال المسؤول الإعلامي للقوات، إن "المعتقلين الخمسة فروا من سجن نفكور، الواقع عند الأطراف الغربية للمدينة"، فيما كشف أحد حراس السجن في وقت سابق، أن السجن يضم "مسلحين أجانب من التنظيم".

وفي سياق متصل، أكد مسؤول آخر في "قسد" أن القذائف تتساقط "باستمرار" قرب سجن "جيركين" الذي يؤوي عناصر من التنظيم في المدينة ذاتها.

وكررت قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا خشيتها من أن ينعكس يؤثر قتالها القوات التركية سلبا على جهودها في حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات، كما في ملاحقة الخلايا النائمة لتنظيم "داعش".

وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية 12 ألف عنصر من التنظيم، بينهم ما يقارب ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة، ويتوزع هؤلاء على سبعة سجون مكتظة موزعة على مدن وبلدات عدة، تخضع لحراسة مشددة.

وشنت تركيا وفصائل سورية مسلحة موالية لها الأربعاء الماضي، هجوما عسكريا ضد مناطق شرقي الفرات في سوريا، لتطهيرها من "الإرهابيين"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حسب ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: RT + رووداو