 
مباشر
عاجل
الليرة التركية تهبط إلى 5.9 مقابل الدولار بعد تهديد أمريكي بعقوبات على أنقرة

"داعش" يتبنى تفجير السيارة المفخخة في القامشلي

أخبار العالم العربي

RT
تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي بسوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miw7

تبنى تنظيم "داعش"، مساء اليوم الجمعة، تفجير السيارة المفخخة في مدينة القامشلي بسوريا.

وقتل ثلاثة مدنيين في الانفجار الذي وقع في شارع مكتظ في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي سوريا، وفق ما أعلنت قوى الأمن الكردية.

إقرأ المزيد
قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة شمال شرقي سوريا
قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة شمال شرقي سوريا

واستهدف التفجير مطعما في المنطقة المذكورة، أثناء وجود مدنيين وصحافيين، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية كردية.

وأظهر شريط فيديو نشرته "قوات سوريا الديموقراطية" أفراد الإطفاء وهم يخمدون حريقا، بينما بدت خمس سيارات على الأقل متفحمة.

كما بث التلفزيون السوري الرسمي مشاهد مباشرة تظهر تصاعد ألسنة النيران وسحب دخان سوداء من عربة أثناء احتراقها وسط الشارع.

واتهم المتحدث باسم قوات الأمن الكردية، علي الحسن، "داعش" بالمسؤولية عن التفجير، بحسب "فرانس برس".

وشهدت المدينة اعتداءات دموية خلال سنوات النزاع، تسبب أكبرها في يوليو 2016 بمقتل 48 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، جراء تفجير شاحنة مفخخة في المدينة، تبناه تنظيم "داعش".

وأوقع تفجيران في سيارتين مفخختين عددا من الجرحى خلال صيف 2019.

ومنذ الأربعاء، تشن تركيا هجوما عسكريا مع فصائل سورية موالية لها في شمال شرقي سوريا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة