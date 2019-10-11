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هبوط اضطراري لطائرة خدمات بترولية في البحر بمصر

أخبار العالم العربي

هبوط اضطراري لطائرة خدمات بترولية في البحر بمصر
Reuters
طائرة هليكوبتر على السواحل المصرية
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هبطت طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول في مصر، اضطراريا في البحر على بعد 65 ميلا شمال مدينة بورسعيد المصرية أثناء عودتها من أحد حفارات البترول.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، أكد مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أن طائرة الخدمات البترولية كان على متنها 3 ركاب أجانب واثنان من أفراد الطاقم، واستطاعوا الهبوط بسلام دون أي خسائر في الأرواح.

وأضاف المصدر، أنه تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة وإسعافهم وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة.

المصدر: وكالات

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