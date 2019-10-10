وفاة الكاتب والصحفي العراقي عدنان حسين في لندن

توفي مساء الخميس، الكاتب والصحفي العراقي، عدنان حسين في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن إثر صراعه مع مرض عضال.

وحسين هو رئيس التحرير التنفيذي العام لجريدة "المدى"، والرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحفيين العراقيين "NUIJ"، درس الصحافة في جامعة بغداد، وعمل محررا في صحيفة "طريق الشعب" التابعة للحزب الشيوعي العراقي عام 1970.

غادر الكاتب العراق عام 1980، وعاش في المنفى بلبنان وقبرص وسوريا، قبل أن ينتقل إلى لندن عام 1992 ليعمل محررا ثم مديرا لتحرير صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

انتقل عام 2007، إلى الكويت للعمل مديرا لتحرير صحيفة "أوان"، وعاد إلى العراق في أواخر عام 2010 للعمل رئيسا للتحرير العام ثم رئيس التحرير التنفيذي العام لصحيفة "المدى".

المصدر: RT