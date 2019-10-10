دعوة سعودية لعدم الاستثمار في تركيا

دعا رئيس مجلس الغرف السعودية، سامي العبيدي، شركات بلاده الخاصة إلى عدم الاستثمار في تركيا بسبب انعدام الضمانات الناجم عن "تخبط قيادة هذا البلد وتبعية أردوغان الحزبية المقيتة".

وكتب العبيدي عددا من التغريدات على "تويتر" أكد فيها أن المجلس الذي يرأسه سيقوم بدوره في التوعية "بعدم السفر إلى تركيا في ظل تخبط قيادة هذا البلد، ما ينعكس على أمن وسلامة السائح العربي".

سوف نقوم كقطاع خاص بالتوعية بعدم السفر الى #تركيا في ظل التخبط لقيادة هذا البلدمما ينعكس على امن وسلامة السائح العربي وكذلك ننصح بعدم الاستثمار في #تركيا لعدم وجود امان وضمان لأي استثمار لتخبط قيادة صاحب القرار #اردوغان وتبعيته الحزبية المقيته — سامي العبيدي (@sami_alabidi) 9 октября 2019 г.

وأضاف "ننصح بعدم الاستثمار في تركيا لعدم وجود أمان وضمان لأي استثمار لتخبط قيادة صاحب القرار أردوغان وتبعيته الحزبية المقيتة (...) ما يقوم به أردوغان يكشف الوجه الحقيقي له، ما يجعلنا أمام مسؤولية دعم عدم التعاون مع القطاع الخاص التركي".

وتابع قائلا "كنا نأمل في إقامة علاقة اقتصادية بين القطاع الخاص السعودي وتركيا، لكن ممارسات الحكومة التركية التي تفتقر إلى المهنية تجعلنا أمام مسؤولية توعية الاستثمارات السعودية".

واختلفت ردود أفعال المتفاعلين مع تغريدات العبيدي بين مؤيد له بسبب "ما يتعرض له سعوديون من سرقة وعمليات نصب واحتيال في تركيا"، وبين معارض لها "باعتبار التجارة مصلحة ولا علاقة لها بالسياسة".

المصدر: "تويتر" + RT