تونس.. مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة قيس سعيد ونبيل القروي

أكدت مؤسسة التلفزة التونسية الرسمية، يوم الخميس، أنه سيتم إجراء مناظرة تلفزيونية بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، ونبيل القروي، يوم الجمعة 11 أكتوبر.

وأفاد مدير الاتصال بمؤسسة التلفزة، إلياس الجراية، اليوم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنه سيتم تنظيم مناظرة تلفزيونية تفاعلية بين قيس سعيد، ونبيل القروي، يوم الجمعة.

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وأضاف الجراية أن المناظرة ستنطلق الساعة التاسعة مساء، وسيتم خلالها توجيه أسئلة إلى المرشحين الاثنين، مع ترك المسافة الزمنية نفسها لتقديم الإجابات، وفتح المجال لهما للتعليق الحر.

وأشار المتحدث إلى أن نبيل القروي، وافق على إجراء حوار مباشر مساء اليوم الخميس مع التلفزة الوطنية، وسيبث بشكل ثلاثي على قناة "الوطنية الأولى" والقناتين الخاصتين "نسمة" و" الحوار التونسي".

هذا، ويتوجه التونسيون يوم الأحد 13 أكتوبر، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أن محكمة التعقيب في تونس قد قررت، يوم الأربعاء، الإفراج عن المرشح الفائز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية عن حزب "قلب تونس"، نبيل القروي.

وأفادت قناة "نسمة" بأن محكمة التعقيب قضت بالنقض بدون إحالة والإفراج فورا عن القروي دون إبقائه بالسجن.

وتم إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي يوم 23 أغسطس 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، علما أن القضاء رفض عدة مرات طلب الإفراج عنه.

المصدر: وكالات