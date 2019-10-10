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العفو الدولية تطالب الحكومة العراقية بإعادة خدمة الإنترنت

أخبار العالم العربي

العفو الدولية تطالب الحكومة العراقية بإعادة خدمة الإنترنت
Reuters Mohammed Ameen
مقاهي النت في العراق - أرشيف
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دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة العراقية التوقف عن منع خدمة الإنترنت ورفع الحجب عن مواقع التواصل في البلاد، مشددة على ضرورة احترام حرية التعبير.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، قالت المنظمة: "نراقب التطورات الميدانية في العراق عن كثب.. أبلغنا أشخاص كثر بأنهم انقطعوا عن العالم الخارجي".

وأضافت المنظمة: "نطالب السلطات العراقية بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الإنترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي.. رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم".

وطالبت أيضا الحكومة العراقية "بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين"، مشددة على أن "حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم ودون خوف".

وحظرت الحكومة العراقية منذ أكثر من أسبوع خدمة الإنترنت عن البلاد، ثم أعادتها بشكل جزئي لكنها حظرت تطبيقات مثل الفيسبوك وتويتر والإنستغرام والواتس اب والتيليغرام.

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المصدر: وكالات

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