العفو الدولية تطالب الحكومة العراقية بإعادة خدمة الإنترنت

دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة العراقية التوقف عن منع خدمة الإنترنت ورفع الحجب عن مواقع التواصل في البلاد، مشددة على ضرورة احترام حرية التعبير.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، قالت المنظمة: "نراقب التطورات الميدانية في العراق عن كثب.. أبلغنا أشخاص كثر بأنهم انقطعوا عن العالم الخارجي".

نراقب في منظمة العفو التطورات الميدانية في #العراق عن كثب. فقد أبلغنا اشخاص كثيرين بأنهم قُطعوا عن العالم الخارجي. نطالب السلطات بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الانترنت وبحجب مواقع التواصل الاجتماعي. رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم pic.twitter.com/kKNmNJ9O95 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) 7 жовтня 2019 р.

وأضافت المنظمة: "نطالب السلطات العراقية بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الإنترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي.. رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم".

وطالبت أيضا الحكومة العراقية "بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين"، مشددة على أن "حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم ودون خوف".

وحظرت الحكومة العراقية منذ أكثر من أسبوع خدمة الإنترنت عن البلاد، ثم أعادتها بشكل جزئي لكنها حظرت تطبيقات مثل الفيسبوك وتويتر والإنستغرام والواتس اب والتيليغرام.

إقرأ المزيد

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أعلن الحداد لثلاثة أيام على القتلى من المحتجين وقوات الأمن، اعتبارا من يوم الخميس 10 أكتوبر وحتى السبت.

ولقي 110 أشخاص على الأقل حتفهم من بينهم 9 من قوات الأمن، وأصيب أكثر من 6 آلاف في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب، منذ بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات ضد الفساد والبطالة.

المصدر: وكالات