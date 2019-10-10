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رغدة تسأل ترامب: من سيعوضني والدي وإخوتي وابن أخي؟

أخبار العالم العربي

رغدة تسأل ترامب: من سيعوضني والدي وإخوتي وابن أخي؟
Globallookpress
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علقت رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على إقرار الرئيس الأمريكي الأمريكي بأن بلاده ارتكبت خطأ بتدخلها في الشرق الأوسط بذرائع باطلة قائلة: "نعرف ذلك منذ البدء".

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رغد صدام حسين تساءلت عن جدوى اعتراف ترامب بأن بلاده اتخذت بتدخلها بالشرق الأوسط، أسوأ قرار في تاريخها، بالقول "من سيعوض البلد الذي دمر؟؟ ومن سيعوضنا والدي وإخوتي وابن أخي اللذين استشدوا وهم يدافعون عن بلدهم؟؟ ومن يعوض العراقيين عن شهدائهم الذين يموتون كل يوم بالعشرات ظلمًا وبهتانًا؟؟

وكان الرئيس الأمريكي غرد متحسرا على، إنفاق بلاده "ثمانية تريليونات دولار للقتال ولعب دور الشرطة في الشرق الأوسط.. آلاف من جنودنا العظماء قتلوا أو أصيبوا بجروح حرجة، فيما قتل ملايين الأشخاص في الطرف الآخر".

ورأى ترامب أن ذهاب بلاده إلى الشرق الأوسط كان "أسوأ قرار اتخذ في تاريخها"، مضيفا في إشارة واضحة إلى غزو بلاده للعراق عام 2003، أن الولايات المتحدة خاضت "حربا بذريعة باطلة تم دحضها لاحقا وهي أسلحة دمار شامل. لم تكن هناك!"

المصدر: تويتر

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