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بومبيو: الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتركيا لشن عملية عسكرية في سوريا

أمير قطر يتصل بالرئيس التركي لمناقشة آخر مستجدات الأحداث في سوريا

أخبار العالم العربي

أمير قطر يتصل بالرئيس التركي لمناقشة آخر مستجدات الأحداث في سوريا
Reuters الرئاسة التركية
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في لقاء بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه يوم 15 يونيو 2019
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بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مكالمة هاتفية، آخر تطورات الوضع في سوريا بعد إطلاق تركيا عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في البلاد.

وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الأربعاء، "بأخيه" أردوغان.

وذكرت الوكالة أن الاتصال تناول "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأحداث في سوريا".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت الأربعاء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرق سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

المصدر: قنا + وكالات

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