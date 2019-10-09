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"سانا": أنباء عن بدء عدوان بري للجيش التركي شمال شرق سوريا

حزب الشعوب الديمقراطي المعارض التركي يدين العملية العسكرية في سوريا

أخبار العالم العربي

حزب الشعوب الديمقراطي المعارض التركي يدين العملية العسكرية في سوريا
Reuters SERTAC KAYAR
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دان حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المعارض في تركيا بدء العملية العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال سوريا.

وجاء في بيان للحزب، المعروف بمواقفه المؤيدة للأكراد، اليوم الأربعاء: "ندين بحزم هذا الهجوم الذي يستهدف الشعب الكردي والديمقراطية في تركيا".

وأضاف الحزب أن "هذا الهجوم الذي شنته السلطات من أجل مستقبلها السياسي، يعتبر كذلك اعتداء على الشعوب التي تقطن المناطق الحدودية، وخاصة الإيزيديين والتركمان والأرمن والأشوريين والعرب، بحسب بيان الحزب.

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واعتبر الحزب المعارض أن "هذا العدوان ليس موجها ضد حزب أو بنية سياسية معينة، كما تدعي السلطات، وإنما ضد الشعب الكردي والمنجزات الديمقراطية التي حققها سوية مع شعوب المنطقة".

وأضاف أن "هذا الهجوم الذي يستهدف جميع القيم الديمقراطية والإنسانية، يعتبر محاولة لفتح الطريق أمام انتعاش "داعش"، الذي شن حربا على مختلف الديانات في الشرق الأوسط".

ودعا الحزب جميع المواطنين "للوقوف ضد هذه الحرب".

المصدر: نوفوستي

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